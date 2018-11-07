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В воскресенье, 11 ноября, в День Лачплесиса и в преддверии столетия Латвийского государства, Рижский русский театр им. Михаила Чехова приглашает латвийцев посетить музыкальный спектакль "Девушка в кафе".

На создание этого проекта театр вдохновил композитор Раймонд Паулс: именно он предложил цикл песен на стихи латышской поэтессы Аустры Скуини (1909-1932) для актрисы и певицы Вероники Плотниковой.

Перевод произведений Скуини сделала Ольга Петерсон, и впервые за много лет стихотворения латышской поэтессы раскрылись и зазвучали на русском языке.

Однако авторы проекта решили не ограничиваться концертом - в спектакль был инкорпорирован образ девушки в кафе, которая читает фрагменты дневников и писем поэтессы, а еще – рассказывает сказки – не то зрителям, не то самой себе: "Жила-была девушка по имени Аустра…".

Музыкальное сопровождение спектакля исполнит Маэстро Раймонд Паулс, песнями на стихи Аустры Скуини зрителей порадует Вероника Плотникова, а про жизнь поэтессы расскажет Яна Хэрбста в образе девушки в кафе.