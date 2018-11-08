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Скульптура "Обезьянка Сэм", которая в октябре прошлого года переехала из рижского парка Кронвальда в парк детских развлечений "Аварийная бригада" в Лиелвардском крае, вернулась в столицу. Об этом Mixnews сообщили очевидцы.

Большая скульптура обезьяны в скафандре теперь установлена в районе Jaunā Teika (Новая Тейка), недалеко от Дворца культуры VEF.

Скульптура появилась в парке Кронвалда в сентябре 2016 года по случаю фестиваля Baltā nakts ("Белая ночь"). Десятиметровая статуя примата в костюме космонавта – творение российского художника Дениса Просолова. Инсталляция вошла в серию "Первый экипаж", посвященную завоеваниям космоса прошлого века, когда в целях исследования в космос запускались разные животные.

Первоначально предполагалось, что "Обезьянка Сэм" будет находиться в парке Кронвальда только неделю, однако в итоге она простояла там больше года. Художники не демонтировали скульптуру из-за отсутствия средств и предложили подарить ее Риге, но самоуправление не приняло подарок.

Более того, руководитель совета по памятникам Рижской думы Ояр Спаритис назвал статую "элементом, портящим окружающую среду". Он также рассказал, что инициатором размещения скульптуры является известный художник Айгар Бикше, и это не первый случай, когда городская среда после организованных им мероприятий не приводится в порядок.

В итоге скульптура была вывезена за пределы Риги, в парк "Аварийная бригада".

Фото: Алиса Смирнова