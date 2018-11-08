Культура |

Американскому актеру Дэвиду Швиммеру предложили снова исполнить роль Росса Геллера в порно-пародии на сериал "Друзья" за $1 миллион. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на заявление сайта, сделавшего актеру предложение.

Как говорится в тексте обращения, сотрудники сайта, как и многие другие зрители, соскучились по его персонажу. В нем отмечается, что для того, чтобы сбылись мечты зрителей снова увидеть Росса на экране, он может снова сыграть эту роль, но в уже порнографической версии «Друзей».

В заявлении подчеркивается, что исполнителя на роль Рэйчел Грин уже нашли.

Фото: smooth.com.au