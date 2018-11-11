﻿ В Риге отмечают День Лачплесиса, Mixnews.lv

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В воскресенье, 11 ноября, в Латвии отмечается День Лачплесиса, чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства.

В Риге пройдет ряд памятных мероприятий, военный парад, факельное шествие, предусмотрена также разнообразная концертная программа в городских центрах культуры и концертных залах.

Мероприятия Дня Лачлесиса начались в 9.00 экуменическим богослужением в Домском соборе.

Затем на площади Бривибас пройдет парад подразделений Национальных вооруженных сил (НВС) и МВД и церемония возложения цветов к памятнику полковнику Оскару Калпаксу. Традиционное мероприятие памяти освободителей Риги с участием должностных лиц государства и НВС состоится также на Судрабкалниньше.

С 16.00 до 23.00 пройдет мероприятие "Дух борцов за свободу сквозь все времена". В его рамках предусмотрены факельное шествие от Братского кладбища к памятнику Свободы, памятное мероприятие у памятника Свободы и концерт на площади Латышских стрелков с участием мужского ансамбля Vilki, фольклорных ансамблей Vilkači, Skandinieki, Rikši и группы Pienvedēja piedzīvojumi. В 20.00 на Даугаву будет спущен огненный плот.

Посвященные Дню Лачплесиса концерты пройдут в центре и на окраинах столицы. В Доме Рижского латышского общества состоится концерт "Песни для свободной Латвии", в Латвийской национальной библиотеке - концерт "Мечта и любовь", в Большой Гильдии - "Песни латышских солдат", в центре культуры Ritums выступят фольклорные ансамбли.

Праздничные мероприятия пройдут также в парке и дворце культуры Ziemeļblāzma и Страздумуйже.

На набережной 11 ноября, где в этот день люди по традиции зажигают свечи, на фасаде Рижского замка, выходящем на Даугаву, будет демонстрироваться слайд-шоу об исторических событиях 1919 года.

Фото: flickr.com/Rubin Martinez