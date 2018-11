﻿ Lounge FM приглашает насладиться рождественскими хитами на борту Rīgas Pērle, Mixnews.lv

Культура |

15 декабря, в 19.00, на корабле-ресторане Rīgas Pērle состоится Рождественский вечер, организованный совместно с радио Lounge FM (99,5). На мероприятии с праздничной программой All About Christmas выступит популярная латвийская певица Эвилена Протектор.

В ее исполнении прозвучат классические рождественские хиты в джазовой обработке. Праздничное настроение вечера дополнит специальная музыкальная подборка от DJ Гоша Типлов.

Эвилена Протектор – джазовая певица, с отличием закончившая магистратуру джазового отделения Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, где сейчас преподает джазовый вокал. Эвилена провела год в Италии, изучая джазовый вокал в государственной консерватории Santa Cecilia.

В этом году певица с успехом приняла участие в популярном телевизионном проекте Izklausies redzēts на телеканале TV3. Эвилена активно сотрудничает с ведущими джазовыми музыкантами Латвии, принимает участие в проектах с несколькими биг-бендами и другими коллективами (в их числе Pieneņu Vīns и JAZZATOMY).

В программе вечера будут представлены фрагменты различных проектов Эвилены, что создаст необыкновенную атмосферу разнообразия жанров и их преподнесения собравшимся почитателям её таланта. В рамках программы прозвучат такие рождественские хиты как Santa Claus is Coming to Town, Have Yourself a Merry Little Christmas, I Saw Mommy Kissing Santa Claus, All I Want for Christmas и, конечно же гимн Рождества - Silent Night.

Посадка на корабль начнется в 18.30. Концерт пройдет с 19.00 до 22.00.

Во время круиза посетителям будет доступен ресторан с большим выбором блюд и бар, открытая палуба с великолепными видами на Старый город и берега Даугавы.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Biļešu serviss.