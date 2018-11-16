﻿ Паулс признался, что вся его семья покинула Латвию, Mixnews.lv

Паулс признался, что вся его семья покинула Латвию (11)

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Культура | 16 ноября 2018 года, 12:50

Маэстро Раймонд Паулс в интервью Jauns.lv признался, что вся его семья живёт за границей.

"Все уехали. Такая тенденция - у всех, у кого есть деньги. Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж - иностранец, в их семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году - в лучших американских университетах. Теперь они их люди. Я по этому поводу улыбаюсь, но "Pūt, vējiņi" они не поют. Там другая музыка", - рассказал маэстро.

Латвийский композитор, дирижер, пианист Раймонд Палус родился в Риге в 1936 году. С 1989 по 1993 года возглавлял Министерство культуры Латвии.

Напомним, как ранее писал Mixnews, сейчас Паулс критично оценивает деятелей культуры и искусства, которые решили податься в политику.

Комментарии 11
Адельфина1 час назад
Нет слов!
Невыразимой грустью повеяло от такой новости.
Значит, и лучшее достояние Латвии, - Маэстро, - тоже скоро отсюда свалит.
Что ему делать тут, если вся его семья - там? Наблюдать, как политическое бычьё рушит здесь все, что ему дорого?
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ха ха ха21 минуту назад
Вот она история успеха...
больше флагов, ещё больше.
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ойц1 час назад
Вот так новость? Все у кого есть деньги покинули Латвию? Минуточку... Все кто потеряли работу ,с развалом промышленности , покинули Латвию без сантима в кармане и в первых рядах! И было это ... Кто не покинул Латвию , многие покинули семьи и отправились добровольно в мир иной! Так как солист группы " Элпа " - Логинов.
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