﻿ ФОТО: стартовал фестиваль света Staro Rīga, Mixnews.lv

16 ноября в Риге стартовал ежегодный фестиваль света Staro Rīga ("Рига сияет"), который продлится до 19 ноября.

На фестивале представлены 43 художественные и световые инсталляции. Две трети объектов на фестивале "Рига сияет" в этом году представлены латвийскими художниками, авторами семи объектов являются иностранные художники из Германии, Японии, Португалии, Бельгии и Франции.

#Latvia is preparing for 100th Anniversary #LV100. #Riga is full of lights, various buildings have 3D presentations of the country's history,culture&art, amazing @staroriga Festival of Lights. Impressive enthusiasm. @Latvian_MFA @KM_kultura @edgarsrinkevics pic.twitter.com/K76pgaOmI2