﻿ Art of Riga Jazz в этом году начнется с мастер-класса трио Phronesis, Mixnews.lv

Культура |

Концертная серия Art of Riga Jazz в этом году начнетс 30 ноября с выступления английского джазового трио Phronesis в 1-й Студии Латвийского Радио. Однако уже перед концертом у молодых джазовых музыкантов будет возможность посетить мастер-класс группы и поучиться у мировых музыкантов.

"В Латвии много молодых, растущих джазовых музыкантов и вокалистов с очень большим потенциалом и всеми необходимыми задатками для большой сцены. Но все же любому, даже самому хорошему музыканту необходимо где-то черпать вдохновение, а также необходим совет от профессионалов не только о том как создавать музыку и импровизировать, но и в целом о тенденциях джаза. В этом году Art of Riga Jazz молодым талантам предоставляет возможность учится и набираться опыта у одной из лучших молодых групп на мировой джазовой арене, которая смогла завоевать не только сердца слушателей, но и экспертов этого музыкального направления," - рассказал о долгожданном мастер классе Phronesis художественный директор Art of Riga Jazz Марис Бриежкалнс.

Трио Phronesis известны своими наполненными мощной энергией концертами как в Европе, так и за ее границами. Музыканты завораживают своего слушателя необычными ритмами, особым манящим шармом и неповторимым стилем везде, где бы они ни выступали - в Марокко, Бразилии, Австралии или Северной Америке.

Jazzwise однажды написал про это трио следующее: "Это одна из самых завораживающих групп на планете на данный момент!".

Концертная серия Art of Riga Jazz уже несколько лет предлагает любителям джазовой музыки познакомиться с новыми и интересными звездами Европейской и мировой джазовой сцены, которые до этого не выступали в Латвии. Неотъемлемой частью концертной серии являются мастер классы, которые за символическую стоимость может посетить любой желающий.

В этом году Art of Riga Jazz предлагает четыре концерта:

30 ноября в 19:00 в 1-й Студии Латвийского Радио - Phronesis;

4 декабря в 19:00 в кинотеатре Splendid Palace - Сальвадор Собрал;

6 декабря в 19:00 в 1-й Студии Латвийского Радио - Давид Хелбок (David Helbock) и его трио Random/Control;

14 декабря в 19:00 в 1-й Студии Латвийского Радио - Анна Карла Маза (Ana Carla Maza).

Концертную серию Art of Riga Jazz уже несколько лет организует Mūsdienu Mūzikas Centrs. Больше информации об Art of Riga Jazz доступно на сайте rigasritmi.lv.

Билеты на концерт Салььвадора Собрала и других музыкантов доступны здесь.