﻿ В рамках Art of Riga Jazz в Риге выступит победитель "Евровидения-2017", Mixnews.lv

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Концертная серия Art of Riga Jazz, которая уже традиционно стала самым долгожданным джазовым мероприятием сезона осень - зима, представила программу концертов 2018 года. Начиная с 30 ноября по 14 декабря Art of Riga Jazz предложит меломанам выступления музыкантов и певцов, которые до этого в Латвии еще не выступали.

Особым сюрпризом и гвоздем всей программы станет концерт победителя "Евровидения" 2017 года, португальского исполнителя Сальвадора Собрала (Salvador Sobral).

После выступления на "Евровидении" Сальвадор Собрал покорил сердца всех европейцев и ценителей хорошей музыки но всему миру. В своих песнях Сальвадор объединил два совершенно разных мира музыки - португальское меланхоличное фаду и шарм джазовой музыки. По мимо публики, Сальвадора также очень хорошо оценили критики.

Самый читаемый журнал Испании написал про выступление Сальвадора на "Евровидении": "Победа Собрала на "Евровидении" - это не только победа музыки над шоу, но и напоминание о том искусстве, которое мы предали идя на поводу у модных тенденций и коммерческих интересов".

В свою очередь музыкальный критик Рич Фалкер после конкурса отметил, что "на этот раз на "Евровидении" победила музыка".

Art of Riga Jazz в этом году предлагает четыре концерта:

30 ноября в 19:00 в 1-й Студии Латвийского Радио - Phronesis;

4 декабря в 19:00 в кинотеатре Splendid Palace - Сальвадор Собрал;

6 декабря в 19:00 в 1-й Студии Латвийского Радио - Давид Хелбок (David Helbock) и его трио Random/Control;

14 декабря в 19:00 в 1-й Студии Латвийского Радио - Анна Карла Маза (Ana Carla Maza).

Трио Phronesis, которое откроет концертную серию Art of Riga Jazz, известно своим наполненным мощной энергией концертами как в Европе, так и за ее границами. Музыканты завораживают своего слушателя необычными ритмами, особым манящим шармом и неповторимым стилем везде, где бы они ни выступали - в Марокко, Бразилии, Австралии или Северной Америке.

Jazzwise однажды написал про это трио следующее: "Это одна из самых завораживающих групп на планете на данный момент!".

После выступления уже упомянутого Сальвадора Собрала концертную серию продолжит один из самих ярких представителей молодого поколения джаза в Европе Давид Хелбок, который в Латвии будет выступать со своим новым проектом трио Random/Control. Вместе с Йоханесом Баром (Johannes Bär) (труба) и Андреасом Брогером (Andreas Broger) (саксофон, кларнет, флейта) Давид погрузит слушателей в еще небывалые мири музыки. Роланд Шпигель (Rolands Spigel).

На радио Баварии про это трио говорили следующее: "Это музыка, которая волнует тело и затрагивает душу".

Завершит концертную серию виолончелистка и певиц а Анна Карла Маза.

"Тебя поглощает неописуемое чувство счастья и душевного спокойствия! Когда играет Анна, кажется, что поют ангелы - столько чувств в каждой нотке" - так про талантливую виолончелистку и джазовую певицу говорил известный французский режиссёр и сценарист Франк Касенти (Frank Cassenti).

Анна Карла Маза полностью заполняет сцену своей энергией. Ее виртуозная игра на инструменте, навыки импровизации и мягкий голос является идеальной комбинацией, помогающей прочувствовать все нюансы музыки и услышать в ней как бразильскую босса нову, так и кубинскую хабанеру.

Концертную серию Art of Riga Jazz уже несколько лет организует Mūsdienu Mūzikas Centrs. Больше информации об Art of Riga Jazz доступно на сайте rigasritmi.lv.

Билеты на концерт Салььвадора Собрала и других музыкантов доступны здесь.