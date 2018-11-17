﻿ Умер певец Евгений Осин, Mixnews.lv

Культура |

На 55-м году жизни скончался певец Евгений Осин. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Причина смерти артиста неизвестна. Сообщается, что Осин умер в Москве.

Как отмечает телеканал, ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказывал о проблемах Осина со здоровьем. По его словам, у певца были "большие проблемы" с почками, руками и ногами. Телеканал НТВ, в свою очередь, сообщает, что артист страдал от алкогольной зависимости.

Евгений Осин известен широкой публике исполнением песен "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Попутчица".

Фото: www.e-osin.com/