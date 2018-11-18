﻿ От рассвета до заката: как в Риге отпразднуют столетие Латвии?, Mixnews.lv

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На протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприятия. В Риге празднование начнется в первой половине дня и откроется торжественным шествием и возложением цветов у памятника Свободы. В мероприятии будут участвовать президент страны и другие высокопоставленные лица. Об этом пишет портал Riga.lv.

Центральные события праздника начнутся со встречи рассвета на Гризинькалнсе, Дзегужкалнсе, площади Бривибас, в Турайде, Межотне, Колке и у озера Разнас. В Риге встреча рассвета состоится в 8.11.

С 9 до 10 часов в Домском соборе пройдет экуменическое богослужение. Между тем, у памятника Свободы каждые десять минут будет меняться почетный караул. Ритуальное действо параллельно будет проходить у других символов свободы еще в восьми местах Латвии. Примечательно, что в карацле будут стоять не профессиональные военные, а яунсарги.

Церемония возложения цветов к памятнику Свободы начнется в 12.45 и завершится в 13.30.

В 14 часов на набережной 11 ноября начнется парад Национальных вооруженных сил, с 11 до 17 часов на площади у Рижского пассажирского порта будет проходить демонстрация военной техники Латвии и союзников.

В 18.45 у памятника Свободы начнется праздничное представление "18.11". Прозвучат песни и музыка, дополненные видеоматериалами и световыми инсталляциями. После завершения концерта выступит президент Латвии Раймонд Вейонис.

В холле "Арена Рига" в 18 часов начнется мультимедийное представление "Обе стороны", которое 24 ноября будет показано по Латвийскому телевидению. В представлении примут участие более 450 танцоров.

С 21.02 до 21.20 после исполнения гимна Латвии на набережной 11 ноября состоится световое представление "Век Солнца" об истории Латвии от основания государства до наших дней.

В 22.30 в Латвийской национальной опере начнется концерт "Ночь дня рождения", а с 2 до 5 часов утра по всей Латвии пройдет "Ночь столетия в клубах".

Также с 16 по 19 ноября в Риге проходит ежегодный фестиваль света Staro Rīga.

Фото: flickr.com/Saeima