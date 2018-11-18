﻿ На телебашне поднят самый большой флаг Латвии, Mixnews.lv

Культура |

В воскресенье, 18 ноября, на телебашне на Закюсале в честь столетия Латвии поднят самый большой за всю историю государственный флаг Латвийской Республики - площадь его полотна составляет 800 кв. метров.

В торжественной церемонии поднятия флага на телебашне в Риге принял участие премьер-министр Марис Кучинскис.

Флаг шириной 20 метров и длиной 40 метров изготовлен из особо прочного, но сравнительно легкого материала. Под центральной частью телебашни сделана специальная конструкция, которая поднимет флаг на высоту 80 метров.

Латвийские флаги будут развеваться на самых высоких башнях в Валмиере, Цесвайне, Даугавпилсе, Резекне, Дундаге, Тукумсе, Сабиле, Эдоле, Дуналке, Сигулде, Улброке, Кулдиге, Лиепае, Вентспилсе, Виляны, Прейли, Ливаны, Виесите, Елгаве с 11 ноября до 20 ноября.