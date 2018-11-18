﻿ Ниагарский водопад окрасили в цвета латвийского флага, Mixnews.lv

Ниагарский водопад окрасили в цвета латвийского флага (20)

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Культура | 18 ноября 2018 года, 17:27

В субботу, 17 ноября, в честь столетия Латвийской Республики в красно-бело-красный цвет латвийского флага был окрашен Ниагарский водопад, также были подсвечены еще некоторые объекты в США, Канаде, Израиле и других странах мира.

17 ноября, накануне годовщины Латвии, с 21.00 до 21.15, с 22.00 до 22.15 и с 23.00 до 23.15 по местному времени на водопаде была включена подсветка в красно-бело-красных тонах.

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Видеозапись подсвеченного водопада опубликовал у себя в Twitter посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Этот подарок для Латвии и всего латвийского народа подготовлен по инициативе проживающей в США елгавчанки Сандии Байот и почетного консула Латвии в штате Нью-Йорке Ахмета Орена при участии посла Латвии в США Андриса Тейкманиса и посла Латвии в Канаде Карлиса Эйхенбаумса, которые обратились к официальным властям стран с просьбой содействовать этой инициативе.

Фото: twitter.com

Комментарии 20
Саня22 минуты назад
Сейм должен в ближайшее время принять закон о депортации МЕНЯ, завезённого дерьма.
Сегодняшние МОИ комментарии- яркое подтверждение необходимости этого шага.
В клетку МЕНЯ и нахуй отсюда, ёбаную хохляцкую мразь.

Только пылесос не отнимайте.
2
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Адельфина39 минут назад
А по яркости красного, это флаг Австрии!
Ну, ничо-ничо....сегодня все патриоты раскрасили в нужный колор даже свои задницы, не говоря уж про трусы, юбки и шарфы.
6
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Адельфина20 минут назад
Сейм должен в ближайшее время принять закон о депортации завезённого дерьма.
Сегодняшние комментарии- яркое подтверждение необходимости этого шага.
В клетки и нахуй отсюда, ёбаные мрази.
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Как Санек про НАТО-то!
3
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