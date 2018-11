﻿ Ниагарский водопад окрасили в цвета латвийского флага, Mixnews.lv

Культура |

В субботу, 17 ноября, в честь столетия Латвийской Республики в красно-бело-красный цвет латвийского флага был окрашен Ниагарский водопад, также были подсвечены еще некоторые объекты в США, Канаде, Израиле и других странах мира.

17 ноября, накануне годовщины Латвии, с 21.00 до 21.15, с 22.00 до 22.15 и с 23.00 до 23.15 по местному времени на водопаде была включена подсветка в красно-бело-красных тонах.

Видеозапись подсвеченного водопада опубликовал у себя в Twitter посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Really majestic and historic view - on the eve of Latvia’s centennial one of the worlds most known attraction sites- #NiagaraFalls illuminated in Latvian national colors #LV100 #Latvia100 pic.twitter.com/jVWWDSisqa