﻿ У памятника Свободы состоялся праздничный концерт "18.11", Mixnews.lv

У памятника Свободы состоялся праздничный концерт "18.11"

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Культура | 18 ноября 2018 года, 21:44

В воскресенье, 18 ноября, в 18.45 у памятника Свободы началось праздничное представление "18.11".

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В рамках концерта прозвучали латышские песни и музыка, дополненные видеоматериалами и световыми инсталляциями.

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Несколько тысяч человек собрались на площади Бривибас, чтобы посмотреть на мероприятие.

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На концерте также присутствовали такие высшие должностные лица Латвии как министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Как сообщалось ранее, после завершения концерта с речью выступил президент Латвии Раймонд Вейонис.

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