﻿ У памятника Свободы состоялся праздничный концерт "18.11", Mixnews.lv

Культура |

В воскресенье, 18 ноября, в 18.45 у памятника Свободы началось праздничное представление "18.11".

В рамках концерта прозвучали латышские песни и музыка, дополненные видеоматериалами и световыми инсталляциями.

Несколько тысяч человек собрались на площади Бривибас, чтобы посмотреть на мероприятие.

На концерте также присутствовали такие высшие должностные лица Латвии как министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Как сообщалось ранее, после завершения концерта с речью выступил президент Латвии Раймонд Вейонис.