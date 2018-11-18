﻿ Тысячи человек пришли на грандиозное световое шоу в честь столетия Латвии, Mixnews.lv

Тысячи человек пришли на грандиозное световое шоу в честь столетия Латвии (63)

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Культура | 18 ноября 2018 года, 22:10

В воскресенье, 18 ноября, латвийцы смогли насладиться праздничным салютом на набережной 11 ноября. В отличие от предыдущих лет, это будет целое световое шоу, которое называется "Век Солнца", отмечает портал Riga.lv .

В 21:00 жителей традиционно пригласили на набережную совместно исполнить государственный гимн "Боже, благослови Латвию!".

Десятки тысяч человек собрались на световое шоу в честь столетия Латвии.

Затем, ровно через две минуты, в 21:02 началось световое шоу "Век Солнца" – одно из кульминационных событий празднования столетия Латвии.

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Шоу представляло из себя музыкально-визуальное представление в шести частях, которое рассказало о создании Латвийского государства с появления идеи до дня нынешнего и завершится подтверждением веры в будущее Латвии, народ и каждого жителя страны.

Как обычно действо развернулось на дамбе АВ и было видно с обоих берегов Даугавы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в своем Twitter фотографию салюта.

После светового представления с 21:20 лучшие песни столетия на набережной прозвучат в исполнении диджеев латвийских радиостанций.

Комментарии 63
Евлампий 2 часа назад
Салют был не лучше и не хуже чем на любое 9 МАЯ, я бы даже сказал - хуже !!! Но сколько вбухано денег!!! Интересно, сколько организаторы освоили денег в свой карман???
13
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Светлана2 часа назад
Мне тоже не интересно. Я пожалела что вообще выбралась из дома сегодня тк застряла на 2 часа в центре из за сраного шоу.
Организовано было отвратно. Одно дело быть патриотом а другое дело весь центр встал на два часа из за долбанной организации по сути ненужного дерьма
10
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Увы2 часа назад
Это световое шоу интересно не всем.
8
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