﻿ Тысячи человек пришли на грандиозное световое шоу в честь столетия Латвии, Mixnews.lv

Тысячи человек пришли на грандиозное световое шоу в честь столетия Латвии (63)
В воскресенье, 18 ноября, латвийцы смогли насладиться праздничным салютом на набережной 11 ноября. В отличие от предыдущих лет, это будет целое световое шоу, которое называется "Век Солнца", отмечает портал Riga.lv .
В 21:00 жителей традиционно пригласили на набережную совместно исполнить государственный гимн "Боже, благослови Латвию!".
Десятки тысяч человек собрались на световое шоу в честь столетия Латвии.
Затем, ровно через две минуты, в 21:02 началось световое шоу "Век Солнца" – одно из кульминационных событий празднования столетия Латвии.
Шоу представляло из себя музыкально-визуальное представление в шести частях, которое рассказало о создании Латвийского государства с появления идеи до дня нынешнего и завершится подтверждением веры в будущее Латвии, народ и каждого жителя страны.
Как обычно действо развернулось на дамбе АВ и было видно с обоих берегов Даугавы.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в своем Twitter фотографию салюта.
Šī bija skaista diena, paldies! pic.twitter.com/uWMwYcMSi4— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 18 ноября 2018 г.
После светового представления с 21:20 лучшие песни столетия на набережной прозвучат в исполнении диджеев латвийских радиостанций.
Организовано было отвратно. Одно дело быть патриотом а другое дело весь центр встал на два часа из за долбанной организации по сути ненужного дерьма