﻿ Тысячи человек пришли на грандиозное световое шоу в честь столетия Латвии, Mixnews.lv

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В воскресенье, 18 ноября, латвийцы смогли насладиться праздничным салютом на набережной 11 ноября. В отличие от предыдущих лет, это будет целое световое шоу, которое называется "Век Солнца", отмечает портал Riga.lv .

В 21:00 жителей традиционно пригласили на набережную совместно исполнить государственный гимн "Боже, благослови Латвию!".

Десятки тысяч человек собрались на световое шоу в честь столетия Латвии.

Затем, ровно через две минуты, в 21:02 началось световое шоу "Век Солнца" – одно из кульминационных событий празднования столетия Латвии.

Шоу представляло из себя музыкально-визуальное представление в шести частях, которое рассказало о создании Латвийского государства с появления идеи до дня нынешнего и завершится подтверждением веры в будущее Латвии, народ и каждого жителя страны.

Как обычно действо развернулось на дамбе АВ и было видно с обоих берегов Даугавы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в своем Twitter фотографию салюта.

После светового представления с 21:20 лучшие песни столетия на набережной прозвучат в исполнении диджеев латвийских радиостанций.