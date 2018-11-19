﻿ Российский кинокритик представит в Риге новинки кино, Mixnews.lv

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22 ноября, в среду, в конференц-зале отеля Avalon в рамках киноклуба проекта "Культурная линия" рижане приглашаются на встречу c российским киноведом и кинокритиком Ириной Павловой. Ирина Павлова - художественный руководитель Российских программ Московского международного кинофестиваля.

Именно Ирина Павлова отбирает для демонстрации наиболее достойные кинематографические работы – информационный показ лучших российских фильмов традиционно проходит в рамках Московского кинофестиваля в Центральном Доме кинематографистов.

Ирина Павлова в качестве авторитетного киноведа принимает участие в работе жюри различных зарубежных кинофестивалей. Она – автор книг и теоретических работ о кино, будущие звезды экрана по ее книгам и статьям изучают теорию кино, историю современного кинематографа, готовятся к профессиональной работе на телевидении и в киноиндустрии.

Тема открытой встречи с кинокритиком - «Современный российский кинематограф как зеркало российской жизни». Речь пойдет не только о кино, но и о том, как изменилась жизнь в 21 веке, почему на смену идеям пришли тренды, какие идеалы сегодня утверждаются, а какие отрицаются, как сталкиваются различные нравственные позиции наших современников и как эти процессы отражаются на экране.

Участники встречи смогут узнать, какие фильмы сегодня выбирает зритель, что происходит за кулисами кинофестивалей, на какие имена в современном кинематографе стоит обратить внимание.

Ирина Павлова cчитается кинокритиком строгим и взыскательным. К её мнению прислушиваются и с её взглядами считаются. У нее более 12 тысяч подписчиков на Фейсбуке, и все ее посты остроумны, лаконичны, интересны.

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"

Интересный факт. Ирина Павлова как кинокритик заботливо поддерживает таланты, помогая им занять в кинематографе достойное место и порой даже сражаясь за выход на экраны некоторых интереснейших картин. Так, например, благодаря Ирине Павловой, в свое время зритель смог увидеть фильм «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, снятый еще в 1994 году, но из-за разногласий режиссёра и продюсеров семнадцать лет пролежавший на полке.

По долгу службы, при подготовке к Московскому Международному кинофестивалю, Ирина Павлова просматривает множество фильмов.

Об особенностях отбора российского кино в программу ММК она говорит так: «Я не руководствуюсь своими вкусовыми пристрастиями, личными предпочтениями и даже прошлым картин. Моя цель — создать панораму отечественного кино за год, показать зрителям все новое, лучшее и знаковое. Стараюсь представить и те фильмы, у которых не будет выхода на широкий экран - чтобы эти замечательные картины увидела пресса и отборщики других фестивалей» .

Интересный факт. Московский Международный Кинофестиваль - один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Но официально хронология фестиваля отсчитывается с 1959 года, когда он стал регулярным мероприятием.

Наград ММK удостаивались выдающиеся мастера мирового кино - Акира Куросава, Стэнли Крамер, Федерико Феллини, Этторе Скола, Анджей Вайда, Франческо Рози, Кшиштоф Занусси, Дамиано Дамиани, Глеб Панфилов, Сергей Герасимов, Бернар Блие и многие другие.

Встреча с Ириной Павловой состоится 21 ноября, во вторник, в конференц-зале гостиницы Avalon (улица 13 января, 19) , начало в 18 часов. Приглашаются журналисты, режиссеры, кинопродюсеры, актеры, театральные и кинокритики, преподаватели школ и вузов, студенты, старшеклассники и все, кто любит мир кино.

ВХОД СВОБОДНЫЙ, с предаварительной регистрацией по электронной почте kulturaslinija@gmail.com