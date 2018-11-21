﻿ Алибасов вновь женился на Федосеевой-Шукшиной, Mixnews.lv

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Продюсер и музыкант Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной во второй раз, пишет «Вечерняя Москва».

Сообщается, что церемония бракосочетания прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа.

Для обоих это уже не первый брак между друг другом. Роман между знаменитостями завязался еще в далеком 1995-м году. Отношения продюсера и актрисы продлились целых три года, что для любвеобильного Алибасова являлось настоящим рекордом. Они состояли в фактическом браке, но до официальной регистрации так и не дошло. После расставания у обоих остались доверительные и хорошие отношения.

Во время торжественной церемонии молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами и уверенно поставили свои подписи в брачном листе.

Напомним, основатель советской поп-группы «На-на» и знаменитая артистка уже более 20 лет живут вместе. У Федосеевой-Шукшиной от предыдущих браков осталось трое дочерей и пятеро внуков. Сыну Алибасова, которого зовут также как и отца - Бари в будущем году исполнится 34 года.

Продюсер Бари Алибасов рассказал о чувствах к актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает ФАН.

По его словам, его чувства к ней не остыли с 1994 года.

Алибасов рассказал, что "никогда и ни с кем не испытывал такой душевной близости, а также искренности и доверия", как с Федосеевой-Шукшиной.

Участники группы "На-На" в своем инстаграме поздравили Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину со свадьбой.

Члены группы заявили, что "настало событие, которого все так долго ждали".

"С началом прекрасной, совместной судьбы вас, наши дорогие!", — говорится в поздравлении.

Для Алибасова этот брак стал шестым, для Федосеевой-Шукшиной — пятым.

Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"