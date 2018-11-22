﻿ В мультимедийном представлении "Обе стороны" участвовали более 500 танцоров, Mixnews.lv

Культура |

17, 18 и 19 ноября в "Арена Рига" латвийцы могли посетить мультимедийное танцевальное представление "Обе стороны" (Abas Malas) про историю Латвии - одно из кульминационных мероприятий, приуроченных к столетию Латвийской Республики. Участие в шоу приняли более 500 танцоров.

Название мультимедийного представления является отсылкой к патриотическому стихотворению Яниса Райниса Daugav’ abas malas.

Постановка представляет из себя уникальную комбинацию из музыки, танцев и современных технологий. Каждый элемент визуального выражения представления - хореография, сценография, режиссура света, работа камер и видео проекции - был создан как единое целое.

Зритель мог наблюдать за пространственной иллюзией, которую помогла создать специально сделанная сцена художественных проекций площадью в 2000 квадратных метров.

В мультимедийной постановке приняли участие более 500 танцоров, которые представляли различные танцевальные жанры такие как профессиональный балет, контемпорари, народный танец, а также современные танцы, например, хип-хоп.

Фото: Anna Jurovska