﻿ В вилле K.K. Fon Stricka пройдет хип-хоп бал, Mixnews.lv

Культура |

1 декабря на вилле K.K. Fon Stricka пройдет вечеринка Rīgas Hip Hop Balle с группой AK47 и эксклюзивным показом фильма "Газгольдер. Клубаре" с рэпером Баста в главной роли.

Накануне вечером в Splendid Palace пройдет единственный в Балтии показа криминальной комедии в стихах "Газгольдер. Клубаре", в которой снялись рэперы Баста, Скриптонит, АК-47, Рэпер Сява, Tony Tonite, Вадик QP и другие. Во время сеанса у посетителей будет возможность встретить участников фильма, принять участие в дискуссии и задать вопросы актерам.

Основная программа Rīgas Hip Hop Balle начнется позднее на вилле K.K. Fon Stricka. Посетителей ждут выступления местных артистов, среди которых Ozols, Sudrabu Sirds, Rick Feds, NiklāvZ, March, Belij Volk aka Oganes и Net dima bez, а также выступление главных гостей – группы АК-47 из Екатеринбурга.

Дресс-код мероприятия - black tie, но организаторы предлагают посмотреть фоторгафии хип-хоп знаменитостей на красных дорожках и отмечают, что допускаются яркие и объемные аксессуары и кроссовки.