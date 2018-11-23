﻿ Prāta Vētra исполнила в "Вечернем Урганте" песню на русском языке, Mixnews.lv

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В четверг, 22 ноября популярная латвийская группа Prāta Vētra (Brainstorm) исполнила русскую версию композиции "Ogles" в шоу "Вечерний Ургант".

Ведущий Иван Ургант представил новый альбом группы "Wonderful day", а также рассказал про презентацию этого альбома в России. Prāta Vētra представит в Москве и Санкт-Петербурге не только свой новый альбом, но и большое визуальное шоу, которое привезет из Латвии.

В русской версии композиция "Ogles" получила название "Контакты".

17 августа Prāta Vētra выступила в Межапарке. В истории группы это самое посещаемое представление - на него было продано 60 тысяч билетов.