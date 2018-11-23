﻿ Prāta Vētra исполнила в "Вечернем Урганте" песню на русском языке, Mixnews.lv

Prāta Vētra исполнила в "Вечернем Урганте" песню на русском языке (14)
Культура | 23 ноября 2018 года, 19:14
В четверг, 22 ноября популярная латвийская группа Prāta Vētra (Brainstorm) исполнила русскую версию композиции "Ogles" в шоу "Вечерний Ургант".
Ведущий Иван Ургант представил новый альбом группы "Wonderful day", а также рассказал про презентацию этого альбома в России. Prāta Vētra представит в Москве и Санкт-Петербурге не только свой новый альбом, но и большое визуальное шоу, которое привезет из Латвии.
В русской версии композиция "Ogles" получила название "Контакты".
17 августа Prāta Vētra выступила в Межапарке. В истории группы это самое посещаемое представление - на него было продано 60 тысяч билетов.
А в чем сенсация? Они и раньше пели и на английском, и на русском. Как и все нормальные люди - на каком хотят, на таком и поют, что из этого сенсацию-то делать? Или теперь каждому нормальному человеку будем удивляться только из-за того, что в нашем обществе много ненормальных развелось? :)
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Молодцы!!! Молодцы!!!
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Он одеколон фигачит ему некогда!!Завтра проснётся,опохмелится стекломоем и опять в драку полезет!!!))))
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