﻿ Боярский ударил по лицу известную актрису, Mixnews.lv

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Михаил Боярский стал участником шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале, где рассказа как впервые в жизни пришлось ударить по лицу женщину, которой к тому же оказалась известная актриса Татьяна Лютаева.

В какой-то момент игры Боярский вспомнил, как ему пришлось в первые жизни ударить женщину. По его словам, произошло это на съемках фильма, который снимала Дружинина.

"На съемочной площадке Дружинина мне крикнула: "Мужик ты или нет?! Ударить ее нормально не можешь?" И я такую пощечину залепил Лютаевой! Она на меня даже обиделась. Было видно, как заблестели глаза", - поделилась воспоминаниями артист.

Боярский подчеркнул, что в жизни ударил женщина лишь только раз, так как боготворит представительниц прекрасного пола и относится к ним с большим уважением.

Отметим, что во время съемок передачи Боярский и Харатьян,который тоже был участником этого выпуска, сразу объявил, что весь выигрыш намерены отдать режиссеру Светлане Дружининой, которая сейчас снимает четвёртую часть кинокартины «Гардемарины, вперед!».