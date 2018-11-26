﻿ Названа причина смерти Бернардо Бертолуччи, Mixnews.lv

Культура |

Названа причина смерти выдающегося итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи, который скончался сегодня в Риме на 78-м году жизни.

Как сообщает Sputnik International со ссылкой на представителя маэстро Флавию Скилави, Бертолуччи умер после долгой борьбы с раком.

Бертолуччи, родившийся в 1941 году, - признанный классик мирового кино.

Известен картинами "Стратегия паука" (по Борхесу), "Конформист", "Партнёр" (по мотивам "Двойника" Достоевского), "Бедные умирают первыми", "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век", "Под покровом небес", "Маленький Будда", "Ускользающая красота".

Работал над сценарием культового спагетти-вестерна "Однажды на Диком Западе" совместо с двумя другими знаменитыми итальянцами - Серджо Леоне и Дарио Ардженто.

Фильм Бертолуччи "Последний император" в 1988 году получил девять "Оскаров".