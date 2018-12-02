﻿ Федосеева-Шукшина о свадьбе с Алибасовым: не успела подумать, как следует, Mixnews.lv

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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала телеканалу НТВ, как проходила ее свадьба с продюсером Бари Алибасовым. О бракосочетании 80-летней актрисы и 71-летнего музыканта стало известно на прошлой неделе.

Как заявила Федосеева-Шукшина, о церемонии она узнала только в ЗАГСе, куда приехала на торжественное мероприятие друзей в качестве свидетельницы.

"Я подумал, раз мы идем туда в качестве сопровождающих лиц, почему и нам не оформить отношения", - заявил Алибасов.

Когда невеста ответила на предложение Алибасов согласием, он достал обручальные кольца, а сотрудница ЗАГСа начала оформлять документы.

"Я даже не успела подумать, как следует", - отметила Федосеева-Шукшина.

"Мне повезло, я счастлив", - заявил Алибасов.

Продюсер отметил, что в этом возрасте не многие могут похвалиться наличием любви и смысла жизни.

Для молодоженов этот брак уже не первый: Алибасов до этого был женат пять раз, а Федосеева-Шукшина замужем – шесть.

Напомним, в июле 2018 года продюсер Бари Алибасов стал гостем программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom.

Источник: Телеканал "Звезда"