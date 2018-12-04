﻿ На площади Независимости хотят установить неоднозначный памятник, Mixnews.lv

Культура |

На бывшей площади Екаба, нынешней площади Независимости в Риге хотят установить памятник "Умная пенсионерка". Автор проекта позолоченной скульптуры Айгар Бикше считает памятник подходящим символом независимости государства и хочет его преподнести в качестве подарка Латвии. Однако бывшие депутаты Верховного совета, которые добились переименования площади, выступают против такой инициативы. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

LNT отмечает, что бывшие депутаты не хотят допустить установления памятника "Умная пенсионерка" на площади Независимости.

Как указала президент "Клуба декларации 4 мая" Велта Чеботаренока, площадь Независимости должна стать "жемчужиной к наряду Риги" и является неподходящим местом для позолоченной скульптуры пенсионерки с протянутой рукой - Чеботаренока в образе видит нищенку.

"Опрашивая своих коллег, я слышала только одно - этот образ может находиться в любом другом месте Риги, но только не на площади Независимости. Если у нас национальная, демократическая, независимая страна, нам нужно ценить слово "независимость", раз именно им названа эта площадь. Такой образ не может символизировать независимость", - заявила президент клуба.

Между тем скульптор Айгар Бикше, который создал памятник "Умная пенсионерка" семь лет назад, не согласен с Чеботаренокой. Как сообщает LNT, новая скульптура имела бы намного большо деталей. Памятник планируется отлить из бронзы, позолотить и установить на гранитном постаменте. Высота скульптуры при этом составит почти восемь метров.

По словам Бикше, образ символизируют самоуверенную и умную пенсионерку - двигатель Атмоды, женщину, которая пережила и годы независимости до оккупации Латвии.

"Если бы мы установили здесь золотую пенсионерку - бойкую дамочку, которая напоминала бы какую-нибудь Вайру Вике-Фрейбергу, в архетипическом понимании, мне кажется, что мы бы визуализировали идею того, что мы уважаем старых людей, как говорится - такими мы их видим", - заявил скульптор.

Как сообщает LNT, Бикше готов защищать свою инициативу в Сейме. Между тем Чеботаренока призывает парламент поддержать идею конкурса эскизов памятника, который будет установлен на площади Независимости.

"Там могло бы быть что-то красивое, а не настолько ущербная скульптура, которую предлагают сейчас", - указала она.

Комиссия Сейма по образованию и культуре планирует обсудить этот вопрос на следующей неделе, заявил журналистам глава комиссии Арвилс Ашераденс.

"Мы считаем, что эта проблема достаточно важная для рассмотрения комиссии в рамках парламентарного надзора", - отметил политик.

Напомним, 25 октября, Сейм в окончательном чтении принял закон, предусматривающий переименование площади Екаба в Риге в площадь Независимости.

Фото: скриншот с LNT Ziņas