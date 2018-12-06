﻿ Режиссер "Битвы за Севастополь" представит рижанам новый фильм, Mixnews.lv

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В этом году на экраны вышел новый фильм Сергея Мокрицкого - экранизация бестселлера Сергея Лукьяненко "Черновик", о работе над которым режиссер и расскажет на рижской творческой встрече в конференц-зале отеля Mercure.

После успеха фильмов по “Дозорам” в отношениях знаменитого писателя-фантаста с кинематографом была долгая пауза. Свою новую экранизацию он доверил именно Сергею Мокрицкому, режиссеру российско-украинского фильма “Битва за Севастополь”, который в кинотеатрах посмотрели более двух с половиной миллионов зрителей.

Примечательно, что премьера «Битвы за Севастополь» состоялась практически одновременно в Москве и Киеве накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Картина вышла на Украине и в России в единой версии, без всяких купюр. И то, что Россию и Украину к тому времени уже разделили Майдан, Крым и Донецк с Луганском, не стало тому помехой.

Сам режиссер подчеркивает, что главный посыл его российско-украинской картины – это мысль о том, что миром правит любовь. И что человек может преодолеть самые неблагоприятные обстоятельства, встающие на пути любви. Даже войну. «Наш фильм получился очень современным, потому что он говорит: не надо воевать, надо любить», - объясняет режиссер.

Судьба Сергея Мокрицкого связана с Украиной и Россией. Он работал на «Мосфильме» и Одесской киностудии. Был постановщиком популярной программы «Куклы» (НТВ). Как оператор снял фильм Кирилла Серебренникова "Изображая жертву" и Рустама Хамдамова «Бриллианты. Воровство» - обе картины были удостоены многих кинематографических наград. Известность Сергею Мокрицкому принесли режиссерские работы: «Спецгруппа» (2007 г.), «Четыре возраста любви» (2008 г.), «День учителя» (2012 г.)

Cвои картины Мокрицкий определяет как “зрительское кино”. Его новый фильм «Черновик» – это картина о молодых людях и о любви, поэтому он должен быть интересен молодежи. Но в фильме показаны разные фантастические миры, затрагивающие судьбы разных поколений - так, в одном из миров герои до сих пор строят коммунизм... Так что люди разных возрастов находят в фильме свою философию.

В картине занято целое созвездие популярных российских актеров – Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Елена Яковлева… Небольшую роль играет Ирина Хакамада, в эпизоде появляется сам Сергей Лукьяненко.

На рижской творческой встрече зрители смогут обсудить ситуацию в российском кино и вообще в современном кинематографе, а также новые замыслы режиссера. В частности, в планах Мокрицкого сейчас – продолжние «Черновика», картина по роману Сергея Лукьяненко «Чистовик». А сам писатель сейчас работает над третьей книгой задуманной трилогии, которая будет называться «Набело».

Мероприятие состоится 14 декабря в конференц-зале отеля «Mercure», начало в 18:00.

Приглашаются журналисты, режиссеры, продюсеры, актеры, театральные и кинокритики, преподаватели школ и вузов, студенты, старшеклассники, все, кто любит мир кино. Вход на мероприятие свободный. С обязательной резервацией мест по электронной почте kulturaslinija@gmail.com

Количество мест в зале ограничено

Фото: format-a3.ru