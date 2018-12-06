﻿ Калнциемский квартал начал сотрудничать с Рижским русским театром, Mixnews.lv

Культура |

Калнциемский квартал в этом году впервые сотрудничает с Рижским русским театром им. Михаила Чехова, который 8 декабря выступит в квартале с особой музыкальной программой и приготовит театральные рождественские подарки.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 14.20, в рамках концерта прозвучат песни из любимых спектаклей "Кэрри", "Привидение из Кентервиля", "Одесса, город колдовской...", актеры театра также представят и свои сольные песни.

Кроме того театр приготовит рождественские подарки - билеты на самые известные спектакли и 30% скидочные купоны на билеты.

Концерт будет проходить в двух частях в 12.00-12.50 и в 13.30-14.20. Вход бесплатный. Количество мест ограничено, поэтому на мероприятии действует предварительная регистрация.

Между тем 9 декабря во время ярмарки в Калнциемском квартале состоится балетный концерт, после которого дети смогут участвовать в бесплатном мастер-классе.

Балетный спектакль пройдет с 12.00 до 14.00, после него дети смогут принять участие в бесплатном балетном мастер-классе, возможно, впервые узнав о балетном искусстве. Концерт и мастер-класс проведет Анда Зисберга, руководитель танцевальной школы Color Point и её студенты.

Кроме того в течение всего декабря Калнциемский квартал приглашает всех желающих на Рождественские ярмарки по субботам и воскресеньям с 10.00 до 16.00.

Во время ярмарок посетители квартала смогут приобрести интересные украшения-отражатели, кокосовые кружки, сумки из исторических газет и журналов, современную латышскую керамику, световые буквы-декоры, живые аквариумы из растений, деревянные держатели для телефонов и даже кимоно.

Кроме того на ярмарках будет предложен широкий ассортимент праздничных продуктов. Гости Калнциемского квартала смогут отведать сицилийские апельсины, продукты греческой и итальянской кухни, свежевыпеченный деревенский хлеб и другие лакомства.

Также каждое воскресенье на ярмарках будет и street food – приготовленный на живом огне узбекский плов, сочные бургеры, горячий суп харчо или огромный картофель с вкусной подливой. И, конечно, глинтвейн, какао и другие горячие напитки.

А если поиск подарков лучше проходит в рабочие дни, то в декабре каждую неделю в галерее Калнциемского квартала будет работать новый pop-up магазин подарков. В галерее в течение месяца свои изделия будут предлагать более 25 ремесленников и дизайнеров.

Фото: пресс-фото