﻿ Дирижер Андрис Нелсонс опять выдвинут на награду Grammy в двух категориях, Mixnews.lv

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Латвийский дирижер Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр третий год подряд выдвинуты на награду Grammy.

Дирижер вместе с оркестром за изданный в июле этого года диск "hostakovich: Symphonies Nos. 4 - 11 выдвинут на награду в категориях "Лучше всего продюсированный альбом классической музыки" и "Лучшее достижение оркестра".

Нелсонс уже получал награду Grammy в категории "Лучшее достижение оркестра" два предыдущих года за исполнение произведений Д. Шостаковича.

61-я церемония вручения награды Grammy состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года.