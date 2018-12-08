﻿ Дирижер Андрис Нелсонс опять выдвинут на награду Grammy в двух категориях, Mixnews.lv

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Дирижер Андрис Нелсонс опять выдвинут на награду Grammy в двух категориях

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Культура | 8 декабря 2018 года, 10:01

Латвийский дирижер Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр третий год подряд выдвинуты на награду Grammy.

Дирижер вместе с оркестром за изданный в июле этого года диск "hostakovich: Symphonies Nos. 4 - 11 выдвинут на награду в категориях "Лучше всего продюсированный альбом классической музыки" и "Лучшее достижение оркестра".

Нелсонс уже получал награду Grammy в категории "Лучшее достижение оркестра" два предыдущих года за исполнение произведений Д. Шостаковича.

61-я церемония вручения награды Grammy состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года.

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