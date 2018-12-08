﻿ Дирижер Андрис Нелсонс опять выдвинут на награду Grammy в двух категориях, Mixnews.lv

Дирижер Андрис Нелсонс опять выдвинут на награду Grammy в двух категориях
Культура | 8 декабря 2018 года, 10:01
Латвийский дирижер Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр третий год подряд выдвинуты на награду Grammy.
Дирижер вместе с оркестром за изданный в июле этого года диск "hostakovich: Symphonies Nos. 4 - 11 выдвинут на награду в категориях "Лучше всего продюсированный альбом классической музыки" и "Лучшее достижение оркестра".
Нелсонс уже получал награду Grammy в категории "Лучшее достижение оркестра" два предыдущих года за исполнение произведений Д. Шостаковича.
61-я церемония вручения награды Grammy состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года.