﻿ Варлей призналась в домогательствах на съемках "Кавказской пленницы", Mixnews.lv

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Известна актриса, получившая всеобщую любовь после съемок в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" в 60-х годах, рассказала в своей автобиографической книге под названием "Канатоходка" о взаимоотношениях с легендарным режиссером.

По признанию звезды, по итогам кастинга, в котором на главную роль претендовали около 500 актрис, ей удалось обойти таких признанных знаменитостей, как Наталья Фатеева, Наталья Кустинская, Надежда Румянцева, Лариса Голубкина и других. Однако во время съемок фильма произошел неприятный инцидент.

В своей книге Варлей пишет о том, что после празднования дня рождения исполнителя роли Шурика Александра Демьяненко, Гайдай вызвался проводить Наталью до гостиницы, причем он не стал заходить в свой номер, где жил с женой Ниной Гребешковой и отправился прямиком в комнату Варлей, но та деликатно попросила его этого не делать.

"И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: "Мы говорим о работе!". Нина Павловна молча вышла.

Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать", - вспоминает исполнительница роли "спортсменки, комсомолки и просто красавицы".

Однако поцелуя так и не произошло. Варлей оттолкнула режиссера, выставила его за дверь и заперлась. На следующий день съемки "Кавказской пленницы" продолжились в обычном режиме.

Вскоре после этого Гайдай заявил Наталье, что она не будет озвучивать свою героиню, из-за чего актриса расплакалась: ранее никто не высказывал претензий к ее голосу. Режиссер принялся ее утешать, и в конечном итоге практически весь фильм героиню Варлей озвучивает Надежда Румянцева, а сама Варлей при этом произносит всего лишь несколько реплик.

Спустя долгие годы, незадолго до смерти Леонид Гайдай называл Варлей своей любимой актрисой, а однажды и вовсе признался, что отдать озвучивание Нины Надежде Румянцевой стало его ошибкой.

"Ты знаешь, я до сих пор не могу себе простить того, что озвучил тебя Надей! Я помню, как ты плакала. Надя - блестящая актриса, но она пробовала скопировать твои интонации, и все равно слышно, что это - Надя, хоть и молодая, но все-таки старше тебя на 10 лет. Это не имело смысла. Наташа! Ты прости меня!", - говорил известный режиссер.