﻿ В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко, Mixnews.lv

Культура |

Известный исполнитель Лев Лещенко экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".

По данным СМИ,певец почувствовал себя плохо за кулисами и пришлось вызвать скорую. Врачи приняли решение о госпитализации. О поставленном диагнозе пока не сообщается.

Четыре года назад Льву Валерьяновичу тоже стало плохо на сцене. Что решить проблемы со здоровьем, певец обратился в одну из израильских клиник. Местные врачи диагностировали у Лещенко межпозвоночную грыжу шейного отдела. Тогда артиста предупредили: в случае, если болезнь будет запущена, его может полностью парализовать.

Однако госпитализация певца Льва Лещенко перед финалом конкурса «На благо мира» была запланирована. Об этом сообщил сам артист.

«Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально», — рассказал артист.

О своем состоянии и планах певец не стал распространятьс,однако позже рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально и планирует в понедельник выступить на концерте памяти Владимира Шаинского в Кремле.