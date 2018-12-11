﻿ Хит группы Queen стал самой прослушиваемой песней XX века, Mixnews.lv

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Песня группы Queen "Bohemian Rhapsody" стала самой прослушиваемой песней 20 века на стриминг-сервисах. Об этом сообщает Variety.

По данным портала, хит группы Queen из альбома "A Night at the Opera" прослушали более 1,5 млрд раз.

Как отмечается, песня "Bohemian Rhapsody" трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard.

Ранее британский певец Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри.

Британский певец Элтон Джон в своей книге рассказал о последних месяцах жизни фронтмена Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Джона, он был ошеломлен, когда узнал, что его близкий друг болен СПИДом. Как отмечает издание, Меркьюри не говорил о своей личной жизни, и о диагнозе стало известно только после его смерти.

"Он знал, что смерть, мучительная смерть, приближается. Но Фредди был невероятно мужественным. Он продолжал появляться на сцене, он продолжал выступать с Queen и он продолжал быть забавным, выдающимся и глубоко великодушным человеком, которым он всегда был", — рассказал певец.