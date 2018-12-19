﻿ В Arena Rīga состоится рождественское ледовое шоу "Вместе и навсегда", Mixnews.lv

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25 декабря в Arena Rīga состоится спектакль всемирно известного постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда".

"Вместе и навсегда" расскажет зрителям о том, как люди расстаются и встречаются, ждут, провожают, смеются, плачут от счастья или грусти - и все это происходит на вокзале.

"Встречи, расставания. Мы импровизируем на эту тему. О том, как важно встречаться и держаться друг друга. Мы очень рады, что в это очень сложное время нам удается сохранять за собой это право проведения ледовых шоу, и вообще, эту нишу. Мы гастролируем уже 15 лет", - заявил Авербух.

Гастроли шоу "Вместе и навсегда" приурочены к 15-летнему юбилею "Продюсерской компании "Илья Авербух"". В них примут участие лучшие фигуристы России и мира, а также такие легенды фигурного катания как олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков и многие другие.

В международной команде ледового шоу есть и прибалтийские фигуристы – пара из Литвы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

Кроме того, для участия в шоу "Вместе и навсегда" некоторым фигуристам пришлось освоить железнодорожные профессии. Так, олимпийский чемпион Алексей Ягудин выступает в образе станционного смотрителя: "Поезд приходит и уходит. Там есть и бедные люди, есть и богатые. Люди встречают своих близких и, наоборот, уезжают со слезами на глазах. Вокзалы – это всегда жизнь. И мы хотели бы показать, что эта жизнь, как и жизнь артиста со зрителем – вечна. Когда мы начинали свой путь, мы много говорили о значимости зрителей, но мы до конца на все 100 процентов не понимали, насколько это было важно. Повзрослев, мы все обросли семьями и детьми, и осознали, что вот эти встречи все равно дают нам невероятный заряд. И мы не можем жить без сцены и таких встреч со зрителями!".

Илья Авербух является одним из известнейших режиссеров в России. Сам он в прошлом - спортсмен, фигурист, серебряный призер олимпиады в Солт-Лейк-Сити, он стал постановщиком шоу самого высокого уровня.

Именно Авербух занимался постановкой церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018. Он принимал участие в постановке церемонии открытия и закрытия олимпийских игр в Сочи и церемонии открытия Чемпионата Мира по хоккею. Авербух также ставит программы для ведущих российских спортсменов, таких как Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Максим Ковтун, Дмитрий Алиев.