﻿ Шнуров спел про подготовку к Новому году, Mixnews.lv

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Лидер российский рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров надел маску свиньи и исполнил праздничную песню. Видео с композицией "Предновогодняя" музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте.

В ролике певец в жилете и с бабочкой танцует около елки и поет про грядущие праздники и злоупотребление алкоголем. Со свиным пятачком, надетым на нос, артист признается что не был бы собой, если бы "в эти даты не нажрался как свинья и не ходил поддатый".

""Праздник к нам приходит", — слышу от мудил. А куда приходит, если он не уходил?" — задается вопросом Шнуров в припеве.

Он рассказывает, что в каком-то заведении под утро ему пришло видение в виде "деда в костюме порося", а в последнем куплете музыкант поет, что наступил Новый год, в связи с чем герои песни "налили быстро и под вопли гармониста выпили за свинство".

20 декабря вышел клип группы "Ленинград" на песню "Золото». В нем меркантильная женщина, увидев Сергея Шнурова в шубе и массивной цепочке, вонзает в певца огромные когти и отрывает ему руку.