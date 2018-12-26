﻿ Шоумен Стас Флоренцев снялся в фильме Александра Реввы "Бабушка легкого поведения-2", Mixnews.lv

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Стас Флоренцев снялся в фильме Реввы "Бабушка легкого поведения-2"

24 января на киноэкраны выйдет новая российская комедия "Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители". В картине вместе со звездами разного калибра снялся и рижанин - известный ведущий и шоумен Стас Флоренцев.

На днях в Москве прошел премьерный показ фильма. Звездную команду на сцену вывели режиссер Марюс Вайсберг и продюсер Александр Ревва. Гостями премьерного сеанса стали Федор Бондарчук, Анни Лорак, Григорий Лепс, Мария Кожевникова, Гарик Харламов, Алексей Чадов, Юлия Савичева, Эвелина Бледанс, Наталья Андрейченко, Шура Би-2 и другие известные публике лица.

Первая часть "Бабушек…" вышла в 2017 году и стала одним из самых успешных фильмов лета-2017. Во второй части мошенник Саша Рубинштейн и его пожилая команда (ОПГ – объединенная пенсионная группировка) пойдут на новые приключения, точнее на борьбу с олигархом. Главную роль Саши Рубинштейна исполнил сам Ревва. В фильме снялись также певица Глюкоза, Михаил Галустян и Филипп Киркоров. А Дмитий Нагиев играет олигарха Бородина.

В гримерке: Стас Флоренцев и Александр Ревва в сложном гриме.

На экране мы увидим и хорошо нам знакомого Флоренцева. Угадайте, кого он там играет? Нет, не бабушку и не престарелого мстителя.

В новой картине Стас Флоренцев выступит фактически в роли самого себя – сыграет ведущего. Как он попал в съемочную команду, Стас рассказал порталу mixnews.lv:

"Я, конечно, слышал об успехе комедии "Бабушка легкого поведения...", но не знал, что уже снимается ивторая часть. И был очень удивлен, когда мне позвонил продюсер Александр Ревва, предложил встретиться, а затем пригласил на съемки в Москву. Конечно, я согласился. Это было в августе.

Поразила оперативность, с которой был написан сценарий сиквела. В процессе съемок он постоянно шлифовался и дорабатывался. Мне предстояло играть самого себя - ведущего пафосного мероприятия. Я прилетел буквально на один день. На экране присутствую недолго, но надеюсь, что смогу всех удивить. Съемки проходили очень живо. Мы так азартно "заигрались", что я чуть не опоздал на рижский самолет".

На премьерном показе в кинотеатре "Октябрь" собрался весь цвет российского кино и шоу-бизнеса. Люди, которые снимаются у Саши Реввы – знаковые и известные. Филипп Бедросович, например, сыграл самого себя. А также певица Слава и актер Эмин Галаров, с которым Флоренцев делил гримерку. А в конце премьеры на сцену пригласили всех, кто принимал участие в съемках.

"С Сашей Реввой очень интересно работать. Он многогранный и очень цельный человек, - рассказал Стас. - Давно известен не только, как КВН-щик и резидент Comedy Club, но и как сильный продюсер, режиссер, актер. За последнее время сделал просто гигантские шаги в профессии.

Уверен, что фильм этот понравится всем слоям населения. И молодежи, и людям, которые кое-что повидали. Много трюков, буффоннады, экшена. Но главное, что фильм очень добрый.

Ну а рижский след в этой картине – не только мое краткое появление на экране, но и замечательная песня Раймонда Паулса".

Фото - Дмитрий Дубинский.