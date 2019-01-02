﻿ На 64 году жизни скончался певец Крис Кельми, Mixnews.lv

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В своем доме в Подмосковье в возрасте 63 лет скончался советский и российский музыкант, певец и композитор Крис Кельми, информацию РИА «Новости» подтвердили в Наро-фоминском морге. Сотрудница агентства ритуальных услуг оказалась немногословной, однако не стала опровергать информацию о смерти певца. «Все вопросы к его супруге», — заявила она.

Как позднее сообщили РИА «Новости» в МВД, причиной смерти Криса Кельми стала остановка сердца. По словам врачей, остановку сердца могло вызвать злоупотребление спиртным.

По словам брата и по совместительству директора музыканта Евгения Суслина, последним, кто видел Криса в живых, была его бывшая жена Людмила. Она навещала Кельми накануне праздников 30 декабря. С тех пор он якобы не выходил на связь.

Крис Кельми (урожденный Анатолий) появился на свет в Москве в 1955 году, начал играть на фортепиано и гитаре в возрасте четырех лет, в 1969 году окончил музыкальную школу по классу фортепиано, позже получил в Музыкальном училище имени Гнесиных диплом пианиста. С 1972 по 1977 год учился в Московском институте инженеров транспорта (МИИТ), где стал знакомиться с рок-н-роллом. Уже в 1972 году молодой Кельми создал с Александром Ситковецким группу «Високосное лето», спустя семь они основали еще один коллектив — «Автограф». В 1980 году у музыканта появилась очередная группа – «Рок-Ателье», позже он начал и сольную карьеру.

Артист написал более 200 песен, наиболее известные из них — «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и «Усталое такси».

По данным СМИ, в последние годы испытывал проблемы с алкоголем и несколько раз становился героем громких инцидентов о вождении в нетрезвом виде, каждый раз отказываясь от прохождения медицинского освидетельствования.