﻿ На смерть Криса Кельми отреагировали коллеги, Mixnews.lv

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Смерть российского композитора и певца Криса Кельми потрясла многих людей, в том числе его коллег. Представители российского шоу-бизнеса потрясены смертью музыканта, ушедшего из жизни в возрасте 63 лет.

Крис Кельми был очень хорошим музыкантом, профессионалом своего дела, но страдал в последние годы от невостребованности, сказала РИА Новости известная певица Ольга Кормухина.

"Мы целый год работали вместе в "Рок-Ателье". Он был очень хороший, профессиональный музыкант, чудесный. Очень жалко, что в последние годы жизни… Я думаю, все-таки такая невостребованность сгубила многих. Мало кто может пережить это. Медные трубы - самое трудное, мало кто прошел их, остался в здравом состоянии", - сказала Кормухина.

Композитор и музыкант Юрий Лоза в комментарии РЕН ТВ отметил, что у Кельми наблюдались проблемы: он отстранился от работы и вел своеобразный образ жизни. По словам Лозы, Кельми был талантливым мелодистом.

"И мог бы еще что-то сделать в этой жизни, если бы обстоятельства не сложились таким образом, — сказал Лоза.

Российская телеведущая Дана Борисова проходила реабилитацию с Кельми в Таиланде. Она сообщила телеканалу "Звезда", что о смерти музыканта стало известно днем раньше, однако супруга Кельми не захотела афишировать информацию в тот же день.

Заслуженная артистка России Диана Гурцкая назвала Кельми талантливым исполнителем.

«Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году «Рок-ателье» — глотком подлинной свободы в жёстко регламентированном мире советской действительности», — сказала Гурцкая.

Заслуженный артист России Алексей Глызин в комментарии РЕН ТВ назвал жутким известие о смерти певца и композитора Криса Кельми.

«Для меня это жутко, когда мои товарищи, коллеги, люди, с которыми я знаком много лет...» — сказал он.

Глызин уточнил, что хорошо знал артиста, и отметил его положительные качества. Кельми всегда был затейником и весельчаком, добавил исполнитель, но в последнее время столкнулся со злоупотреблением алкоголем.

«Мне очень жаль, я просто в шоке», — добавил артист.

Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Подмосковье после празднования Нового года. Музыканта нашли, когда он был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли.