﻿ Умер последний аниматор "золотого века" Disney, Mixnews.lv

Умер последний аниматор "золотого века" Disney (1)
Культура | 3 января 2019 года, 09:45
В Калифорнии в доме престарелых в возрасте 105 лет скончался аниматор Дон Ласк, который вместе с Уолтом Диснеем работал над классическими мультфильмами Walt Disney Company. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына аниматора.
Ласк пришел в компанию Диснея в 1933 году и вместе с ним создавал знаменитые ранние мультфильмы студии, включая такие ленты как "Белоснежка и семь гномов", "Пиноккио", "Бэмби", "Алиса в стране чудес", "Спящая красавица" и другие.
В общей сложности аниматор проработал в Walt Disney Company около 27 лет, включая перерывы на службу в армии.
"Золотым веком" Disney принято называть период с 1937 по 1967 годы, когда вышли первые полнометражные мультфильмы студии.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/Denise Kolenczuk
Там хоть нормально можно помереть если леньги есть...а тут зазлебнешься задознешься в своей блевотине,лежа на полу в квартире...сорри.
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