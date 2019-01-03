﻿ ИТОГИ-2018: Назван самый популярный российский сериал года, Mixnews.lv

Читатели портала Mixnews с помощью голосования подвели итоги-2018, выбрав самый популярный российский сериал года. Выбор дался непросто, потому что год оказался урожайным на яркие, захватывающие истории, затрагивающих ранее табуированные для телевидения темы: коррупция, ВИЧ, проституция.

Культура |

С результатом 31.98 % победу одержал третий сезон сериала "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли, показанный в конце года. Его герой давно перестал быть тем Мажором, для которого служба в полиции — вынужденная "ссылка". Чтобы наказать убийцу матери, Мажор окажется у черты, но останутся ли у него законные средства, чтобы наказать убийцу? Финал "Мажора" шокировал многих зрителей и поставил под вопрос возможность продления сериала на четвертый сезон.

Лишь немного уступил "Мажору" нашумевший проект Семена Слепакова "Домашний арест", собравший 27.91 % голосов. Сатирический сериал о мэре небольшого города, попавшемся на взятке, и засаженного ожидать суда в коммуналке, где всю жизнь прописан, посреди злорадствующих соседей, был показан не в телеэфире, а на новом сервисе ТНТ-PREMIER, но моментально стал хитом просмотров в интернете.

На третьем месте с 17.44 % оказался сериал "Обычная женщина" режиссера Бориса Хлебникова, создателя "Аритмии". Темой исследования сериала стало нравственное разложение жителей престижных кварталов московского центра, где за фасадом благополучной семьи скрываются неприглядные тайны: муж изменяет с молодой любовницей, дочь задолжала денег наркоторговцам, а скромная мать семейства и вовсе содержит подпольный бордель.