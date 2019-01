﻿ Воля семьи: похороны Кельми пройдут без прощания с друзьями и поклонниками, Mixnews.lv

View this post on Instagram

С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен. Я был готов взять на себя расходы по организации похорон, так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло. Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями