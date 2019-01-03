﻿ Воля семьи: похороны Кельми пройдут без прощания с друзьями и поклонниками, Mixnews.lv

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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин Андрей Разин рассказал, что похороны певца Криса Кельми, скончавшегося 1 января, пройдут инкогнито, при этом не будет прощания с друзьями, поклонниками и коллегами. Такое решение приняла семья погибшего. Об этом пишет Cosmo.ru.

"С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен. Я был готов взять на себя расходы по организации похорон, так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло. Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями", — поделился с подписчиками в Instagram Андрей.

Крис Кельми почувствовал себя плохо дома в деревне Новоглаголево днем 1 января. Прибывшие врачи обнаружили его без признаков жизни. «Скорая» отвезла артиста в больницу подмосковного Наро-Фоминска. Там медики подтвердили его смерть.

17 ноября прошлого года скончался Евгений Осин: музыкант не смог избавиться от тяги к спиртному. Многие уверяли, что пагубная привычка погубит и Криса Кельми.