﻿ В Москве скончалась латвийско-российская актриса Райна Праудина, Mixnews.lv

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Московский театр «У Никитских ворот» сообщил скорбную весть: в Москве в возрасте 83 лет скончалась Райна Праудина (Праудиня). Актриса, которая вслед за супругом, знаменитым режиссером Аркадием Кацем уехала в конце восьмидесятых из Риги, перед этим почти три десятилетия была ведущей актрисой Рижского театра русской драмы, пишет в LSM.lv латвийский журналист Андрей Шаврей.

«В театре горе: вчера после продолжительной болезни скончалась Райна Борисовна Праудина, артистка нашего театра, народная артистка Латвии, заслуженная артистка России. Скорбим вместе с родными и близкими Райны Борисовны», — отметили в театре.

Райна Борисовна окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), после чего была ведущей актрисой Рижского театра русской драмы (1960-1989). Праудина сыграла десятки ролей в рижском репертуаре: «Кавказский меловой круг» (Груше), «Жанна Д’Арк» (Жанна), «Вишневый сад» (Раневская), «Ревизор» (Анна Андреевна), «Телевизионные помехи» (Шаци), «Дни портных в Силмачах» (Пинтачиха) и др.

Одной из последних ее ролей на рижской сцене стал образ супруги Городничего в «Ревизоре» Гоголя, который ставил ее супруг Аркадий Фридрихович Кац, тогда главный режиссер рижского театра.После отъезда в Москву в 1990-2003 годах работала в легендарном Вахтанговском театре, после чего выступала на сцене театра Дома актёра «Актёрский Дом» и в Театре «У Никитских ворот».

Но родную Ригу актриса тоже не забывала, приезжала с супругом периодически в Латвию — пару лет назад она была с Аркадием Фридриовичем на отдыхе в Юрмале.

Глубокие соболезнования Аркадию Кацу и его сыну Анатолию, который также стал режиссером.