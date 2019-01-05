﻿ Cкончался народный артист России Иван Бортник, Mixnews.lv

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Российский актер Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил поэт Влад Маленко в Facebook.

«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник», — написал он. Как сообщила ТАСС супруга актера Татьяна Борзых, возможной причиной смерти мог стать тромб.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".

Иван Бортник сыграл в фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя". В Театре на Таганке он принимал участие в таких спектаклях, как "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий" и ряде других.

Cмоктуновский называл его гением, Высоцкий — одним из пяти своих ближайших друзей. А для зрителей он, сыгравший в театре и кино добрую сотню ролей, навечно остался Промокашкой из "Место встречи изменить нельзя".