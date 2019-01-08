﻿ Итоги 2018: Латвийский спектакль года - "Танго "Эспланада"", Mixnews.lv

Культура |

Сцена из спектакля "Танго "Эспланада".

По мнению читателей портала Mixnews.lv, латвийским спектаклем 2018 года становится дебютный театральный проект продюсерской группы "Ангажемент" – лирическая драма «Танго «Эспланада», поставленная по пьесе экс-рижанина из США Александра Этмана и поднимающая извечные вопросы на темы любви, жизни и смерти.

Главные роли в спектакле исполнили руководители модной рижской арт-платформы Stadia Татьяна Черковская и Андрей Гаркави. Премьера спектакля состоялась в августе прошлого года во Дворце Культуры ВЭФ, а осенью проект «переехал» в рижский Дом Москвы. Ближайший спектакль на этой площадке – 9 февраля, в субботу, в 19.00.

Билеты и подробная информация по ссылке ЗДЕСЬ

Юрий Кушпело, Татьяна Черковская и Андрей Гаркави. Сцена из спектакля.

Пользователи портала Mixnews.lv отдали спектаклю «Танго «Эспланада» 66,28% голосов.

На втором и третьем месте с небольшим отрывом друг от друга идут премьерные спектакли Рижского русского театра им. М. Чехова -- «Муму» И.С. Тургенева в режиссерском прочтении Виестура Кайриша (13,95% читательских голосов) и «Моя прекрасная леди» в постановке Аллы Сигаловой (10,47% читательских голосов).

На четвертой и пятой позиции также с небольшим отрывом друг от друга – мюзикл «Джейн Эйр» (5,81%), поставленный Олегом Шапошниковым в Даугавпилсском театре и «Лев зимой» (3,49%), поставленный по пьесе Джеймса Голдмена болгарином Александром Морфовым в Дайлес театре.

Фото- Наталья Коргина