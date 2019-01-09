﻿ ИТОГИ-2018: Назван самый популярный блокбастер года, Mixnews.lv

Читатели портала Mixnews по традиции приняли участие в ежегодном голосовании "Итоги года", выбрав своих фаворитов в более чем десяти категориях.

Культура |

По итогам голосования читателей, главным блокбастером года стал шпионский боевик "Миссия невыполнима: Последствия" с Томом Крузом в роли спецагента Итана Ханта - за этот фильм свои голоса отдали 39.05 % респондентов. За двадцать лет существования франшизы Круз уже в шестой раз спасает мир, самостоятельно выполняя опаснейшие трюки (кстати, во время выполнения одного из них актер серьезно повредил ногу, отчего съемки были приостановлены на пару месяцев).

Второе место в рейтинге любимых блокбастеров занял очередной фильм из кинематографической вселенной Marvel "Мстители: Война бесконечности" - за него проголосовали 21.88 % читателей. Эпическое противостояние команды супергероев (Капитан Америка, Железный Человек, Тор и другие) с титаном по имени Танос - одним из наиболее знаковых злодеев среди всего пантеона "плохишей" Marvel обрывается на самой интересной ноте, что автоматически сделало продолжение "Мстителей" самым долгожданным фильмом 2019 года.

Третье и четвертое место практически поделили "Мир Юрского периода 2" и "Веном" - за продолжение истории о злосчастном парке с динозаврами, где постоянно что-то ломается, рушится и идет наперекосяк проголосовали 17.97 % респондентов, в то время как неполиткорректный фантастический кинокомикс про инопланетное существо симбиота, вселившегося в героя Тома Харди набрал 17.19 % голосов.

Менее всего заинтересовал латвийских зрителей кинокомикс "Черная пантера" с первым в истории чернокожим супергероем из вымышленной африканской страны Ваканда. За эту картину, ставшую одним из главных кассовых чемпионов американского кинопроката, проголосовали только 3.91 % латвийских зрителей.