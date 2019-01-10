﻿ В Риге покажут документальный фильм “Последний Вальс” об Олеге Каравайчуке, Mixnews.lv

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17 января и 25 января в Риге в кинотеатре Splendid Palace состоятся показы документального фильма "Последний Вальс" о легендарной личности в мире кинематографа и музыки Олега Каравайчука. Фильм был представлен и награжден на международных фестивалях "Окно в Европу" и "Флаэртиана" в 2017-ом году, в Риге картина впервые была представлена в рамках кино фестиваля "Артдокфест", в котором продюсер фильма Станислав Ершов получил специальный приз. Кинопоказы состоятся при поддержке культурного агенства CREA Promotion и продюсерского центра "Кино&Театр".

Главный герой фильма – композитор Олег Каравайчук – отправляется в свое последнее путешествие по дачному поселку Комарово, в котором он провел всю жизнь и написал большую часть музыкальных произведений. Последним произведением композитора-затворника стал «Вальс Комарово», который прозвучит в фильме впервые. Это прощание художника со зрителями, его послание и напоминание о вечных ценностях: любви к первозданной природе и человеку.

Подробнее о фильме и сеансах можно узнать здесь.