﻿ "Буду играть, пока руки двигаются": Раймонду Паулсу — 83!, Mixnews.lv

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12 января свой день рождения отмечает латвийский композитор Раймонд Паулс - маэстро исполнилось 83 года. В интервью Neatkarīgā Rīta Avīze Паулс рассказал, что проведет этот день традиционно - за работой. В концертном зале Daile сегодня прозвучит музыка Паулса и голос актера и певца Дауманта Калниньша.

"Выпью какую чашку кофе с Даумантсом Калниньшем", - ответил Паулс на вопрос о планах на 12 января.

Он добавил, что не намерен уходить на пенсию, хотя и ощущает почтенный возраст.

"Спасибо Господу, еще шевелюсь, - сказал Паулс со свойственной ему самоиронией, - Хотя иногда все же чувствую возраст. Былой прыти нет. Я это чувствую не только по себе, но и по многим другим людям. Похоже, придется притормаживать…", - сказал Паулс.

На замечание о том, что он говорит об этом на протяжении последних десяти лет, маэстро отметил, что главное - продолжать работать.

"Ну да, ну да… так и есть. Буду играть, пока руки двигаются", - сказал именинник.

Паулс добавил, что не считает свой день рождения большим событием и прокомментировал мероприятия в честь 100-летия Латвийской Республики.

"У меня что, юбилей? Вот Латвии недавно исполнилось 100 лет. Это юбилей! Мы его целый год праздновали. К сожалению, я не увидел ни одного супермероприятия, за исключением Праздника песни. Если ко всем остальным полумероприятиям прикрепили бирку "Латвии 100", это еще не означает, что они тянут на по-настоящему большие события. А денег ушло много… Если бы деньги тратили более целенаправленно, их можно было бы вложить в создание новых концертных залов. Но этого не произошло. Где будет новый зал, будет ли он вообще — никто не знает", - сказал Паулс.

Ранее, в другом интервью, Паулс отметил, что ни одно из мероприятий в честь 100-летия Латвии нельзя назвать полностью удавшимся.

Добавим, 29 декабря 2017 года в Риге были открыты обновленные часы Laima, которые не только показывают точное время, но и проигрывают популярные мелодии Раймонда Паулса.

Редакция портала Mixnews и компания Mix Media Group от всей души поздравляет маэстро с днем рождения.

Фото: Flickr/kristiana turlaja