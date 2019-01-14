﻿ Парижская опера уволила Полунина из-за его слов о полных людях, Mixnews.lv

Культура |

Парижская опера решила не сотрудничать с украинским балетным танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его слов о том, что полнота является следствием лени. Соответствующее заявление опубликовано в твиттере театра.

Представители Операа Гарнье подчеркнули, что заявления Полунина не соответствуют ценностям театра. Решение не сотрудничать с балетным артистом принял директор по танцу Орели Дюпон. Полунин должен был принять участие в постановке «Лебединого озера».

Ранее, уточняет РИА «Новости», Полунин написал в своем инстаграме, что полнота «некрасива» и отметил, что она зависит только от лени людей. В данный момент этого поста в инстаграме артиста уже нет.

В 2018 году Полунин сделал татуировку с российским президентом Владимиром Путиным.