﻿ В фундамент эстрады в Межапарке заложили капсулу с посланием, Mixnews.lv

Культура |

В фундамент Большой эстрады в Межапарке 16 января была заложена капсула с посланием будущим поколениям. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на пресс-службу Рижской думы.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Рижской думы Нил Ушаков, заместитель председателя Рижской думы Олег Буров, министр культуры Даце Мелбарде, директор Латвийского национального культурного центра Сигне Пуяте, главные дирижеры Праздника песни и другие.

Работы по реконструкции Большой эстрады в Межапарке начались после того, как 11 марта 2016 года Рижская дума и Латвийский национальный культурный центр Министерства культуры подписали договор о разработке строительного проекта с архитектурными бюро Юриса Поги и Аустриса Майлитиса. Первый этап реконструкции Большой эстрады — новая зрительская зона — был сдан в эксплуатацию 7 июня прошлого года.

Реконструкция Большой эстрады в Межапарке пройдет в два этапа — до 18 июня 2020 года, перед XII Латвийским праздником песни и танца школьной молодежи; и до 2023 года, когда Праздник песни и танца отметит свое 150-летие.

Фото: Dmitrijs Suļžics/Skaties.lv