﻿ В фундамент эстрады в Межапарке заложили капсулу с посланием, Mixnews.lv

В фундамент эстрады в Межапарке заложили капсулу с посланием (12)

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Культура | 16 января 2019 года, 18:11

В фундамент Большой эстрады в Межапарке 16 января была заложена капсула с посланием будущим поколениям. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на пресс-службу Рижской думы.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Рижской думы Нил Ушаков, заместитель председателя Рижской думы Олег Буров, министр культуры Даце Мелбарде, директор Латвийского национального культурного центра Сигне Пуяте, главные дирижеры Праздника песни и другие.

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Работы по реконструкции Большой эстрады в Межапарке начались после того, как 11 марта 2016 года Рижская дума и Латвийский национальный культурный центр Министерства культуры подписали договор о разработке строительного проекта с архитектурными бюро Юриса Поги и Аустриса Майлитиса. Первый этап реконструкции Большой эстрады — новая зрительская зона — был сдан в эксплуатацию 7 июня прошлого года.

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Реконструкция Большой эстрады в Межапарке пройдет в два этапа — до 18 июня 2020 года, перед XII Латвийским праздником песни и танца школьной молодежи; и до 2023 года, когда Праздник песни и танца отметит свое 150-летие.

Фото: Dmitrijs Suļžics/Skaties.lv

Комментарии 12
Алекс1 час назад
Надо было еще в эту капсулу заложить во сколько этрада поющей стрекозы обошлась,чтобы потомки узнали(а будут ли потомки-это второе)как их прапрадеды выстроили воровское государство и взяли на вооружение их схемы и аферы.
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yes1 час назад
чё ты волнуешься ты же педераст, детей не будет
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Чухонь45 минут назад
А каски напялили,чтобы шишка Царского леса по темени не заехала? Ушаков,и Буров теперь тоже,вопрос другого характера.Когда начнем лепить мост Виестура-Твайка?
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