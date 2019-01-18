﻿ Андрис Лиепа возглавил балетную труппу Большого театра в Узбекистане, Mixnews.lv

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Андрис Лиепа стал новым руководителем балетной труппы Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, сообщает театр в своем аккаунте на Facebook.

Об этом заявил министр культуры Республики Узбекистан Бахтияр Сайфуллаев.

Андрис Лиепа – советский и российский артист балета, сын легендарного латвийского танцовщика Мариса Лиепы. Также как и отец свою карьеру Андрис Лиепа строил в России.

С 1980 года после окончания МАХУ Андрис восемь лет был ведущим солистом Большого, но был вынужден оставить сцену после серьезной травмы.

Занимался реконструкцией балетов Михаила Фокина, собственными постановками на разных сценах (например, «Спящей красавицы» в Театре имени Сац), а также был балетмейстером театра «Кремлевский балет».

Лиепа начал сотрудничество с ташкентским ГАБТом в октябре 2018 года, когда вместе с хореографом Игорем Пиворовичем поставил в театре два одноактных балета Фокина: «Шахерезада» на музыку Римского-Корсакова и «Жар-птица» Стравинского. Премьера состоялась в декабре.

Андрис Лиепа является членом попечительского совета фестиваля "Черешневый лес" и основателем Благотворительного фонда имени своего отца — Мариса Лиепы.

В 1999 за особые заслуги Андрису Лиепе было присвоено гражданство Латвии. В 2007 году он стал кавалером ордена Трех Звезд.

Фото: из личного архива Андриса Лиепы на Facebook