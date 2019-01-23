﻿ Проект о любви Пикассо и его русской жены может быть признан "Выставкой года", Mixnews.lv

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Проект «Пикассо & Хохлова» вошел в лонг-лист Премии The Art Newspaper Russia

Испанский художник и русская балерина познакомились в Риме, поженились в Париже. Выставка, посвященная отношениям Пабло Пикассо со своей женой Ольгой Хохловой, напоминает захватывающую мелодраму, в которой герои проходят путь от любви до ненависти.

Эта история раскрывается с помощью не только живописи и графики, но и редких архивных документов, писем, открыток, фотографий, кинопленок и даже предметов мебели. Впервые всё это было представлено публике в 2017 году на выставке в Национальном музее Пикассо в Париже к 100-летию знакомства художника и его музы. Cвои раритеты предоставил также Фонд поддержки искусства Альмины и Бернара Руис-Пикассо. Бернар Руис-Пикассо, внук Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, является куратором выставки.

Выставка проходит в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве до 3 февраля.

Выставка, безусловно, отвечает понятному интересу к биографии одного из главных гениев ХХ века, но также удовлетворяет современный запрос на пересмотр истории искусства с позиций феминизма, роли женщин-муз в судьбе мужчин-художников.

После завершения в Москве выставка о художнице и его русской жене пройдет в Музее Пикассо в Малаге (с 25 февраля по 2 июня). Латвийский проект Art of Travel / Māksla ceļot в апреле, во время знаменитых костюмированных шествий Semana Santa, организует поездку в Малагу c посещением выставки в сопровождении искусствоведов.

А 28 февраля в Риге

пройдет лекция российского биографа Игоря Оболенского о русских женах и музах великих художников и писателей 20 века. Героями сюжетов станут Пикассо и Ольга Хохлова, Дали и Елена Дьяконова, Матисс и Лидия Дилекторская, Cент-Экзюпери и Наталья Палей.

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О красоте Ольги говорят портреты кисти Пикассо 20-х годов: «Ольга в мантилье», «Портрет Ольги», «Ольга в меховом воротнике».

Победители премии The Art Newspaper Russia выбираются в пяти номинациях: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

В список номинантов в категории «Выставка года» вошли также выставки: «Василий Верещагин» ( Третьяковская галерея), «Генеральная репетиция. Представление в трех актах. » ( Московский музей современного искусства (MMOMA), «Илья и Эмилия Кабаковы. „В будущее возьмут не всех“» ( проект Тейт Модерн, Эрмитажа и Третьяковски) и другие. Особо стоит отметить выставку «Русский путь. От Дионисия до Малевича». (Музеи Ватикана). Это смелый и беспрецедентный проект Третьяковской галереи. Впервые музей вывез на зарубежную выставку 47 икон и картин из своего собрания, самых востребованных публикой.

В лонг-лист вошел также интересный музейно-театральный проект «Хранить вечно». ( Выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург). Это выставка-спектакль об истории четырех пригородных музеев — бывших царских резиденций в Гатчине, Павловске, Петергофе и Царском Селе. Перемещаясь по экспозиции в наушниках, зрители (они же слушатели) могли услышать рассказ вымышленной героини, вся жизнь которой оказалась связанной с бывшими монаршими резиденциями в разные времена - революция, гражданская война, сталинские репрессии, Великая Отечественная война...

Шорт-лист премии будет объявлен до начала февраля.