﻿ Ахеджакова возмущена издевательскими пародиями Галкина, Mixnews.lv

Актриса Лия Ахеджакова в беседе с публицистом Андреем Марковым негативно отозвалась о шутках телеведущего и юмориста Максима Галкина. Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале «Культура памяти / Марков 24».

«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать какую-то милую такую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить"», — сказала она. Как подчеркнула 80-летняя Ахеджакова, «это не по возрасту».

При этом артистка назвала Галкина прекрасным и талантливым человеком, который достойно выполняет свою работу. По ее словам, номера комика никак не повлияют на ее репутацию, однако Ахеджаковой жаль, что он позволяет себе издеваться над людьми ради успеха у зрителей. Кроме того, она заявила, что не должна допускать, чтобы ее «имя трепали в интернете в каком-то негативном, отвратительном качестве».

Во время праздника в театре «Современник» Галкин показал пародию на Ахеджакову. От лица артистки он повозмущался высокими ценами и долгим пребыванием Владимира Путина на посту президента России.

В феврале 2018 года актриса стала объектом травли из-за фейкового интервью, в котором она якобы рассказала об отвращении к российским хоккеистам. Ахеджакова пояснила, что она вообще не разбирается в этом виде спорта и не позволяла себе негативных высказываний в адрес спортсменов.