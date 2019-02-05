﻿ В Риге впервые выступит трио пианистов-виртуозов Bel Suono, Mixnews.lv

Культура |

13 февраля, в рижском Доме конгрессов впервые с уникальной программой выступит российское фортепианное трио Bel Suono.

Единственный в своем роде коллектив пианистов-виртуозов погрузит зрителей в неповторимую атмосферу классического кроссовера. Посетители мероприятия смогут насладиться авторским исполнением композиций Вивальди и Queen, Глинки и Брамса, Листа и Maroon 5, Бетховена и Штраус, а также произведений Чайковского и музыки из сериала "Игра престолов".

Трио Bel Suono посетило с концертами такие страны как Израиль, Монако, Австрия, Болгария и Швейцария, а прошлым летом музыканты выступили в крупнейших концертных залах Юрмалы и Лиепаи.